Climate crisis, Ispra: a rischio habitat marini e terrestri

Ancora a rischio specie e habitat marini e terrestri: è necessario fare di più e in fretta, ma ormai troppo spesso l'appello cade nel vuoto. Dal rapporto dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale Ispra sulla biodiversità in Italia, emerge una situazione critica per le specie e gli habitat, nonostante siano tutelati ormai da decenni. Sono in stato di conservazione sfavorevole il 54% della flora e il 53% della fauna terrestre, il 22% delle specie marine, l'89% degli habitat terrestri, mentre per quelli marini c'è uno status favorevole nel 63% dei casi e sconosciuto nel restante 37%.