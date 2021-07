Covid, rischio focolaio tra attori dopo un festival in Sardegna

Un focolaio Covid nel mondo dello spettacolo italiano. Al centro della vicenda - riporta Repubblica - ci sarebbe il festival Filming Italy che si è svolto dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Una kermesse a cui hanno partecipato molti attori e attrici e svolta con tutte le precauzioni, tamponi obbligatori e presidio sanitario, ma al termine della quale uno degli ospiti è risultato positivo al coronavirus, come confermato dalla Asl Rm 1.

L’ospite risultato positivo al Covid, spiegano i medici, ha fatto il tampone a Roma martedì e risulta irraggiungibile da qualche giorno, rendendo più difficile il tracciamento dei casi. Secondo indiscrezioni, il numero dei contagi fra le star starebbe salendo. L’unica ad aver confermato di essere in quarantena è Sabrina Impacciatore, che ha però escluso il collegamento con il festival spiegando che si tratta un isolamento legato alla positività di una persona della troupe del film a cui sta lavorando.

La direttrice del Festival: “Ho i referti negativi di tutti”

“Ho parlato con quasi tutti i miei ospiti negli scorsi giorni e nessuno mi ha riferito di essere positivo - ha detto a Repubblica la direttrice di Filming Italy Tiziana Rocca - Il protocollo sanitario è stato studiato da un ospedale di Cagliari con lo Spallanzani di Roma. Erano quasi tutti vaccinati con seconda dose, e solo pochi attori italiani attendono ancora il vaccino. Ma comunque tutte le persone che sono entrate, anche chi aveva il Green Pass, ha dovuto fare un tampone all'arrivo e alla partenza. Ho i referti di tutti: negativi, altrimenti non sarebbero nemmeno potuti salire sull'aereo. Al festival non si è contagiato nessuno. Ma certo, non posso garantire su quello che hanno fatto tutti gli invitati al festival una volta tornati a casa”.