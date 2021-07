Covid, morto a 55 anni a Miami il manager no vax Marco De Veglia

L’uomo, originario di Trieste, si era ammalato circa due settimane fa ed era stato ricoverato in terapia intensiva. Sui social condivideva post contro le restrizioni e critiche alla vaccinazione. L’amico e imprenditore Stefano Versace: “È facile puntare il dito contro un uomo che ha scelto di non vaccinarsi e poi muore di Covid”

È morto a Miami a 55 anni Marco De Veglia, esperto di marketing molto noto nel suo settore. L’uomo, originario di Trieste, aveva contratto il coronavirus circa due settimane fa ed era stato ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. A dare la notizia sui social è stato l’amico e imprenditore Stefano Versace, che ha usato parole dure contro chi ha ricordato le posizioni no vax di De Veglia: “È facile puntare il dito contro un uomo che ha scelto di non vaccinarsi e poi muore di Covid”.