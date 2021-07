Scioperi, Enav: il 26 luglio stop controllori e personale di volo

Dalle 8 alle 20 previste due azioni di sciopero a livello nazionale indette dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA e due azioni di sciopero al livello locale: presso il Centro di Controllo d'Area di Milano e all'aeroporto di Pescara. Sempre domani dalle ore 13 alle ore 17, sono previste inoltre azioni di sciopero a livello locale a Torino, Napoli e Genova. Si ferma anche il personale di alcune compagnie. Cancellati centinaia di voli Condividi:

Domani, lunedì 26 luglio dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono previste due azioni di sciopero a livello nazionale indette dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA e due azioni di sciopero al livello locale: presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UGL-TA e UNICA e presso l'aeroporto di Pescara, indetto dalla sigla sindacale UNICA. Lo comunica l'Enav. Nella stessa giornata, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sono previste inoltre le seguenti azioni di sciopero a livello locale: Aeroporto di Torino Caselle, indetto dalle sigle sindacali UGL-TA e UNICA; Aeroporto di Napoli, indetto dalle sigle sindacali Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA, Aeroporto di Genova, indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UGL-TA e UNICA. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo la normativa vigente.

Lo sciopero dei controllori Lo sciopero dei controllori di volo provocherà la cancellazione di centinaia di voli nazionali e internazionali. Secondo una stima del Corriere della Sera dovrebbero essere almeno 500 i voli cancellati con disagi per oltre 65 mila viaggiatori. Sempre domani incrocerà le braccia il personale di terra della compagnia aerea Emirates e della società Cargo Plus (dalle 10 alle 14), così come il “personale della società easyJet, dalle 8 alle 20”. Enac ricorda che “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati”.

EasyJet, Uiltrasporti: domani sciopero personale di volo "Piloti e assistenti di volo easyJet sciopereranno domani, 26 luglio, dalle 8 alle 20 per rivendicare il rispetto degli accordi contrattuali e di cassa integrazione e la risoluzione di molteplici criticità gestionali che affliggono entrambe le categorie nello svolgimento delle operazioni di volo in questo periodo pandemico". Così il segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, ed il Segretario Nazionale, Ivan Viglietti. "Easyjet è una compagnia che si è sempre contraddistinta da altre low fare per gli elevati standard di servizio offerti al cliente, le discrete capacità gestionali e le buone relazioni sia con i dipendenti che con le loro rappresentanze. Purtroppo, in questo ultimo periodo, e, soprattutto successivamente alla sua adesione all'AICALF, stiamo assistendo ad un notevole degrado delle condizioni di lavoro dei dipendenti, ad uno scarso coinvolgimento del Sindacato, ad una inaccettabile tendenza alla violazione delle intese, ed all'applicazione di metodi gestionali tipici di realtà industriali meno evolute e meno attente alle persone". "Questo atteggiamento sta assumendo aspetti preoccupanti. Chiediamo pertanto al management una decisa inversione di rotta che possa portare nuovamente serenità tra gli equipaggi di volo e consenta di ripristinare quel clima di lavoro necessario a garantire la ripresa post pandemica e la crescita di easyJet sul mercato italiano".