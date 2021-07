Meteo, le previsioni di lunedì 26 luglio

In calo la pressione nelle regioni settentrionali, possibili temporali e grandinate da Nordovest verso Nordest. Attese piogge molto forti, con rischio alluvioni lampo e colpi di vento. Previste precipitazioni anche in Toscana e Sardegna. Cielo spesso coperto sul resto del Centro e parte del Sud, mentre sarà soleggiato altrove

Italia spaccata in due in questo lunedì 26 luglio: pressione in calo al Nord dove sono previsti temporali, anche violenti, in diverse regioni. Precipitazioni possibili anche nelle zone interne della Toscana e localmente in Sardegna. Cielo coperto in parte del Centrosud mentre sarà soleggiato altrove con temperature particolarmente alte nelle regioni del Sud. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Tempo instabile con rovesci e temporali: la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del meteo, con rovesci violenti che dal Nordovest si porteranno verso il Triveneto. Nubi sparse in Emilia Romagna e temperature in calo, massime tra 29 e 34°C. A Milano nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. In serata, invece, piogge e rovesci anche temporaleschi. A Torino mattinata con cieli poco nuvolosi ma peggioramento progressivo nel tardo pomeriggio fino a possibili rovesci serali.

Il tempo al Centro

Giornata che si caratterizzerà da un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte dei settori. Possibili precipitazioni sulle zone interne della Toscana e della Sardegna, nubi sparse con qualche pioggia tra Sardegna, Toscana, Umbria, Marche e medio-alto Lazio. Farà comunque molto caldo, con temperature stazionarie, massime comprese tra 32 e 37°C. A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ampie schiarite in serata. A Firenze cieli coperti con deboli piogge in mattinata. Migliora nel tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Il tempo al Sud

Condizioni di tempo stabile grazie al campo anticiclonico di matrice sub-tropicale che protegge le regioni. Bel tempo dunque con il cielo che solo a tratti si presenterà irregolarmente nuvoloso o localmente anche coperto. Temperature sopra le medie stagionali. A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Stessa situazione a Palermo e a Bari. Nel capoluogo pugliese massima di 39°C.