Morto a Roma Dino Impagliazzo, lo "chef dei poveri". Aveva 91 anni

L'Onorificenza al Merito della Repubblica nel 2020

Nel 2020, Impagliazzo era stato insignito dell'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. Era stato premiato nel gruppo di 32 persone "eroi dei nostri giorni" per il loro alto impegno in vari ambiti, di esempio per il Paese. I funerali saranno celebrati martedì 27 luglio alle 11 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. Era il fondatore e presidente della associazione RomAmor Onlus che si occupa di sfamare senzatetto e indigenti per le strade di Roma, ma anche del recupero sociale delle persone in difficoltà. Una vita dedicata ai più deboli e agli ultimi, innumerevoli i viaggi nell'Est Europa ancora sotto il regime sovietico o come dopo la caduta del Muro di Berlino per portare con tir rifornimenti alimentari per i più poveri.