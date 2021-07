Sono 158, cioè 7 in meno rispetto al giorno precedente, i malati di coronavirus in terapia intensiva in Italia. I ricoverati con sintomi segnano invece un lieve rialzo: 1.196 (+2). I nuovi contagi sono 4.259, su 235.097 tamponi processati. Il tasso di positività è in aumento rispetto all'1,6% del 20 luglio