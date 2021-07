Omicidio Elisa Pomarelli, Massimo Sebastiani condannato a 20 anni

La procuratrice Grazia Pradella aveva chiesto 24 anni di carcere per l'uomo ritenuto responsabile dell'uccisione della 28enne, strangolata nell'agosto 2019 e il cui corpo fu nascosto sulle colline in provincia di Piacenza. I familiari della vittima: "Meritava l'ergastolo"

La procuratrice Grazia Pradella aveva chiesto 24 anni di carcere per Sebastiani, arrestato dopo alcuni giorni in fuga nascosto sulle colline, imputato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e processato con rito abbreviato. "Questa non è giustizia, 20 anni sono pochi. Meritava l'ergastolo", hanno detto i familiari della vittima dopo la lettura della sentenza.