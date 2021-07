Il mezzo, di proprietà della Croce Rossa Italiana, è stato interamente distrutto dalle fiamme a causa di un incidente dovuto allo scoppio di una gomma. I passeggeri erano diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo. Sette di loro sono stati portati in ospedale in codice verde per inalazione di fumo. Le loro condizioni non sono preoccupanti