Santa Croce Camerina, incendio in abitazione: edificio evacuato

Incendio in un'abitazione ieri sera, poco prima di mezzanotte, a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento di un edificio a tre piani, in via Bagni. Tutti gli inquilini dello stabile hanno lasciato gli appartamenti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Nessun ferito

Non ci sono feriti. I danni hanno riguardato soprattutto i vani del piano dove si è sviluppato l'incendio. Le tre famiglie hanno lasciato le loro abitazioni in attesa della verifica dello stato dell'edificio e dell'avvio dei lavori di ripristino.