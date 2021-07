Valstrona, bloccato col cane su una roccia nel Cusio: salvato

L'allarme ha fatto scattare l'intervento da Torino dell'elicottero, che ha portato in zona gli uomini della squadra Saf dei vigili del fuoco. L'escursionista non ha riportato ferite

Un uomo è rimasto bloccato su una cresta rocciosa con il suo cane ed è stato recuperato dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero. L'episodio è accaduto in Valstrona, nel Cusio.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo e il cane erano rimasti bloccati in una zona impervia poco distante dal sentiero che collega l'Alpe Colla alla frazione di Luzzogno, nel comune di Valstrona. L'allarme ha fatto scattare l'intervento da Torino dell'elicottero, che ha portato in zona gli uomini della squadra Saf dei vigili del fuoco. L'escursionista non ha riportato ferite.