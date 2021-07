G20 Venezia: protesta ambientalisti, scarpette di plastica sul ponte

La performance è stata organizzata questa mattina dagli attivisti di Extincion Rebellion, sul grande ponte in pietra bianca di fianco alla stazione della città

Tante scarpette da bambino, tutte di plastica, posizionate sul ponte degli Scalzi a Venezia per spiegare che "Il G20 sta rovinando il futuro dei più giovani". E' la nuova forma di protesta dagli attivisti di Extincion Rebellion, pensata in concomitanza del vertice internazionale ospitato in Laguna durante il quale si è parlato - tra le altre cose - di Carbon e Global Tax.

La performance

Così ogni scalino, vicino alla balaustra, è stato ricoperto con 3-4 paia di scarpette per bambini usate, accanto a pezzi di lenzuola con gli slogan del movimento ambientalista.