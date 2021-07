7/10 Pietro Baroni

Qualche dettaglio di backstage? “Durante le tre giornate di shooting mi sono sentito un po’ (senza esagerare eh) come Marina Abramovic con il suo “The artist is present”. Mi arrivavano tutte le energie che avevo chiesto di vivere alle persone che stavo fotografando. Ho abbracciato più di una persona dopo lo shooting. Alcuni mi hanno chiesto di stare da soli per qualche minuto per trovare la concentrazione. Altri non ce l’hanno fatta e sono uscite dalla stanza perché non riuscivano a reggere la pressione di quello che stavano andando a cercare dentro di loro”