7/10 ©Ansa

Milano (nella foto) e Roma appaiono solo nella top ten dedicata agli over 65 (rispettivamente in 10ima e in 8ava posizione), trainate dagli importi medi delle pensioni. Per i bambini, invece, si piazzano rispettivamente 42a e 18a, penalizzate dal ridotto spazio abitativo (a Milano 50 mq in media per famiglia) e sprofondano al 76esimo e 106esimo posto per i giovani, anche a causa delle difficoltà di accesso alla casa rappresentate dagli affitti troppo elevati (la cui incidenza a Roma supera il 60% sul reddito medio dichiarato)