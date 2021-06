Il minorenne ha ribadito nell'incidente probatorio quanto aveva già detto agli inquirenti, ora è in una struttura protetta. La sorella d'origine pachistana è scomparsa da quasi un mese e mezzo a Novellara, nella Bassa Reggiana

Ad uccidere Saman Abbas è stato lo zio Danish Hasnain. Lo ha ribadito nell'incidente probatorio il fratello 16enne della ragazza d'origine pachistana scomparsa da quasi un mese e mezzo a Novellara, nella Bassa Reggiana, dopo aver detto no ad un matrimonio islamico in patria.

La conferma

La testimonianza del minore, durata poco più di due ore, ha confermato quanto il giovane aveva già detto agli inquirenti sull'omicidio della sorella diciottenne: ad uccidere la sorella sarebbe stato lo zio Danish Hasnain, tuttora latitante e si pensa in fuga in Europa. Il fratello della ragazza scomparsa è stato affidato ad una struttura protetta per il pericolo di ritorsioni.