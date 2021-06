Saman, il padre della ragazza minacciò i genitori del fidanzato

Il fidanzato della giovane, un 21enne di origini pachistane, a febbraio presentò una denuncia dicendo che il padre della ragazza, con altre persone, era arrivato a casa dei suoi genitori dicendo: "Se tuo figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia". Il nuovo dettaglio, come scrive Repubblica, è stato raccontato da 'Chi l'ha visto?' Condividi:

Emergono nuovi particolari sul caso di Saman Abbas, la ragazza scomparsa lo scorso 29 aprile a Novellara dopo essersi rifiutata di prendere parte al matrimonio combinato organizzato per lei dalla famiglia nel 2020. Il fidanzato di Saman, un 21enne di origini pachistane, il 9 febbraio presentò una denuncia dicendo che il padre della ragazza, con altre persone, si presentò a casa dei suoi genitori dicendo: "Se tuo figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia". Il nuovo dettaglio, come scrive Repubblica, è stato raccontato da 'Chi l'ha visto?'.

I messaggi fra i due ragazzi approfondimento Saman Abbas, cugino arrestato: “Nulla a che fare con la scomparsa” La trasmissione ha pubblicato anche dei messaggi scambiati tra il giovane, che vive in un'altra regione, e la 18enne. "Ma perché Dio ha deciso che la mia vita deve essere così? Non so cosa fare, mi scoppia il cervello", scriveva Saman. "Amore, vai dai carabinieri ora", la risposta del ragazzo.