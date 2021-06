Scambio di vaccini a Imperia, AstraZeneca anziché Pfizer a due ragazze

Vaccino sbagliato per due ragazze di 23 anni: avrebbero dovuto ricevere Pfizer, è stato loro somministrato AstraZeneca. È accaduto ieri, 17 giugno, al Palasalute di Imperia. Le giovani - che stanno bene - si sono accorte dell'errore leggendo il certificato rilasciato dopo il vaccino. Le loro condizioni di salute saranno comunque monitorate nei prossimi 15 giorni dal personale dell'Asl 1, che attraverso un'inchiesta interna sta cercando di capire come sia potuto accadere lo scambio di vaccini.

"Fatti del genere non dovranno più accadere"

approfondimento

Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 18 giugno. LIVE

"Stiamo compiendo accertamenti per capire cosa è successo. Fatti del genere non dovranno più accadere ", spiegano dall'Asl. Sono in corso valutazioni per capire se somministrare alle due ragazze una seconda dose con siero AstraZeneca oppure Pfizer o Moderna.