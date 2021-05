Le previsioni meteo del weekend del 29 e 30 maggio

Sabato cielo nuvoloso su gran parte delle regioni, con piogge principalmente sulle Alpi e sull'Appennino. Domenica, invece, giornata in gran parte soleggiata al Nord, anche se con qualche temporale. Nubi sul Lazio. Nuvoloso, al mattino, anche al Sud

Sabato 29 maggio cielo gradualmente coperto su gran parte delle regioni. Le precipitazioni riguarderanno principalmente le Alpi e l'Appennino settentrionale. Qualche pioggia giungerà anche in Sicilia e su Abruzzo e Molise. Altrove il tempo sarà più asciutto. I valori massimi oscilleranno intorno ai 25/28°C. Domenica 30 maggio giornata in gran parte soleggiata al Nord, ma con temporali sulle Alpi occidentali. Molte nubi sul Lazio e sugli Appennini centrali. Calo termico generale ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 29 maggio

Il meteo al Nord

Mattinata con cielo spesso molto nuvoloso o coperto, ma con scarse precipitazioni. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali su tutti i rilievi in discesa alle alte pianure. A Milano sole e nuvole, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Subito cielo coperto in Sardegna con qualche pioggia. Sul resto delle regioni al mattino sarà poco nuvoloso, mentre al pomeriggio si coprirà ovunque, ma senza piogge, se non qualcuna in serata su Abruzzo e Molise. A Roma nuvoloso, a Firenze sereno con qualche velatura.

Il meteo al Sud

Generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. Nubi in aumento sulla Sicilia, specie dal pomeriggio, anche con qualche pioggia o rovescio sparso. A Palermo sole, mentre a Napoli soleggiato con qualche nuvola.