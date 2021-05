Danza, Carla Fracci è in gravi condizioni

L'étoile della Scala, 84 anni, è una delle ballerine più famose di tutto mondo. Aveva tenuto a gennaio una masterclass andata in streaming sui profili del teatro milanese, a cui è rimasta sempre legata

Si trova in gravi condizioni Carla Fracci, la regina della danza italiana. Nata nel 1936 a Milano, è proprio nel capoluogo lombardo che ha costruito la parte centrale della sua carriera studiando nella scuola di ballo della Scala, di cui poi è diventata étoile. Al teatro è rimasta sempre legata, tanto che il 28 e 29 gennaio scorso aveva tenuto una masterclass con i protagonisti del balletto Giselle andata in streaming sui profili della Scala. Nel 1955 il suo debutto sul palco del Piermarini che è stato un trampolino per i teatri più famosi del mondo.