Alassio, stupro di gruppo su due minorenni: 5 indagati, tra cui 17enne

I fatti si sarebbero verificati diverse settimane fa in un garage della cittadina nel Savonese. I ragazzi - 4 tra i 23 e i 24 anni e uno minorenne - sono indagati per i reati di violenza sessuale di gruppo e adescamento di minori. Ma se venisse accertato che hanno girato un video per farlo circolare sui social, rischiano anche una incriminazione per revenge porn e una per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico