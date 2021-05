Invasione di cavallette in Sardegna, l’allarme di Coldiretti

"Una vera e propria catastrofe biologica": è l'allarme di Coldiretti per l'invasione di milioni di cavallette in Sardegna. Un fenomeno che sta mettendo in ginocchio centinaia di aziende con molti agricoltori costretti ad anticipare il raccolto o addirittura a destinarlo ad alimentazione degli animali". Il risultato - sottolinea l'organizzazione agricola - sono gravissimi danni nelle campagne per gli agricoltori che in pochi giorni vedono sparire il frutto del lavoro di mesi, costringendo ad ulteriori spese per l'acquisto di foraggio e mangime per sostenere il bestiame. La zona interessata dall'invasione di questi insetti è la costa ovest dell'isola, soprattutto nelle campagne dei Comuni di Noragugume, Ottana, Bolotana, Orotelli, Orani ed Escalaplano. Non è la prima volta: anche lo scorso anno c'è stata un'invasione di cavallette in Sardegna.