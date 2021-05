Protesta ristoratori blocca Statale 100 di Bari, traffico paralizzato

Manifestazione contro le mancate aperture dei locali dovute alle restrizioni della zona arancione in cui la Puglia è dal 26 aprile. La polizia è intervenuta per cercare di ripristinare la viabilità

L'intervento della polizia per sbloccare il traffico

Al centro della manifestazione le mancate aperture dei locali. Lunghe colonne di automezzi si sono formate in direzione nord. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per provare a far ripartire il traffico di auto e camion. Lo scorso primo aprile un’altra manifestazione non autorizzata, per la quale la Digos ha avviato un’indagine, aveva già bloccato la viabilità come forma di protesta.