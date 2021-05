Effetto Covid, Istat:"Nel 2020 calano nascite e aspettativa di vita"

La pandemia in Italia sta avendo effetti importanti sul ricambio demografico. Ogni mille abitanti si registrano 7 neonati e 13 decessi. Si riduce anche la speranza di vita che scende ad 82 anni. Lo rileva l'Istat nel report 2020 Condividi:

Effetto pandemia? Forse… Ma il dato è comunque preoccupante. In Italia la popolazione continua a diminuire, le nascite infatti nel 2020 sono meno degli anni precedenti. Negli ultimi 12 anni si è passati da un picco relativo di 577 mila nati agli attuali 404 mila. Un numero che si quantifica con un netto 30% in meno. Il dato è dell’Istat che, nel rapporto relativo al 2020, evidenzia come il tasso di fecondità sia sceso da 1,27 del 2019 a 1,24 figlio per donna di oggi. "E' significativo osservare - spiega l'Istat - come la variazione sul 2019 relativa al mese di dicembre risulti, tra tutte, quella massima circa 3.500 nascite in meno, a sostegno dell'ipotesi secondo cui, in aggiunta al dato tendenziale, anche la pandemia abbia iniziato ad esercitare un effetto riduttivo sulla natalità”.

Da nord a sud il risultato non cambia approfondimento Istat: a marzo-aprile 2020 Covid seconda causa morte dopo cancro Un fenomeno che interessa tutte le aree del Paese, da Nord a Sud con qualche piccola e positiva eccezione. Soltanto 11 province su 107 rilevano un incremento delle nascite: Verbano-Cusio Ossola, Imperia, Belluno, Gorizia, Trieste, Grosseto, Fermo, Caserta, Brindisi, Vibo Valentia e Sud Sardegna. La fecondità si mantiene più elevata nel Nord del Paese, con 1,27 figli per donna ma in calo rispetto a 1,31 del 2019. Al sud invece si scende da 1,26 a 1,23, mentre al Centro passa da 1,19 a 1,17. Sarà l’aria buona, la qualità della vita, la tranquillità dei boschi che regalano al Trentino-Alto Adige il primato di regione più prolifica con 1,52 figli per donna. A gravare su questi dati come dicevamo c’è sicuramente il Covid che ha fatto registrare nel 2020 99mila decessi in più di quanto atteso. In pratica per mille abitanti si registrano 7 neonati e 13 decessi.