Patente e carta d'identità in scadenza: arriva proroga per il rinnovo

Nel decreto legge, prorogati anche i tempi per sostenere l'esame teorico per la patente

Altri cinque mesi di validità, fino al 30 settembre, per carte d'identità e patenti scadute. La proroga dei termini è contenuta nella bozza del dl Proroghe (TUTTE LE MISURE) che prevede che il termine attualmente fissato al 30 aprile, già frutto di una norma che prorogava la validità di tutti i documenti, sia posticipato di altri 5 mesi.

Prorogati tempi per esame patente

Tra le misure anche la proroga fino alla fine del 2021 per sostenere l'esame per la patente, a favore di chi ha presentato domanda nel 2020 oppure la presenta nel 2021. Lo precisano fonti del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili definendo "destituite di ogni fondamento le indiscrezioni pubblicate da alcune agenzie di stampa secondo cui verrebbe abolito l'esame di teoria per il conseguimento della patente".