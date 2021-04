Meteo, le previsioni di venerdì 30 aprile

Tempo ancora instabile al Nord, con temporali a carattere sparso alternati a schiarite. Sole e clima estivo, invece, al Centro-Sud, ad eccezione della Toscana, e temperature in aumento

Tempo ancora instabile al Nord, nella giornata di venerdì 30 aprile, con temporali a carattere sparso alternati a schiarite, specie sui settori alpini, prealpini e medio/alte pianure. Sole e clima estivo, invece, al Centro-Sud, ad eccezione della Toscana, e temperature in aumento ( IL METEO) .

Il meteo al Nord

Al Nord continuano i rovesci e i temporali a carattere sparso, soprattutto sui settori alpini, prealpini e le medio/alte pianure. A Milano prevista pioggia, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Pressione in deciso aumento sulle regioni del Centro, per una giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso, salvo per isolati piovaschi possibili sulla Toscana nel corso del pomeriggio. A Roma sole e qualche nuvola, mentre a Firenze è prevista pioggia.

Il meteo al Sud

Prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato al Sud, anche se si noterà un aumento della nuvolosità sulla Sicilia e sui settori ionici in genere. A Napoli sole e nuvole. Cielo coperto a Palermo.