Caso Suarez, Agnelli: "Ha gestito tutto Paratici"

Agnelli: "Nedved mi disse che fu Suarez a proporsi con un sms"

Sempre secondo il quotidiano milanese, Agnelli di fronte agli inquirenti avrebbe fornito la sua ricostruzione della vicenda: “Per quanto riguarda Suarez ricordo che durante un pranzo svolto mi pare a fine agosto Nedved, il vicepresidente, mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto con un sms, per un ingaggio alla Juventus. In quel periodo erano in piedi trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a Suarez. All’inizio di settembre fu informato che l’ingaggio di Suarez era di difficile realizzazione perché era risultato che non aveva la cittadinanza comunitaria”. Poi sulla mail con la proposta contrattuale per l’attaccante appena svincolato dal Barcellona, Agnelli chiarisce: "Non ricordo la mail, tuttavia non mi occupo delle condizioni contrattuali". Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere, però, in un secondo momento il presidente della Juventus ammette di avere ricevuto la mail di Lombardo: "Mi fece presente di aver formulato la richiesta di tesseramento per verificare se si potesse inserire un calciatore nelle liste Champions anche successivamente alla scadenza fissata per i primi di ottobre. Tale parere costituisce prova secondo me del fatto che il 14 settembre era già chiaro che Suarez non poteva essere tesserato in tempo".