Covid, Curcio a Sky TG24: "Entro giugno over 60 vaccinati"

La campagna vaccinale "non è una gara dei 100 metri, ma una maratona a ostacoli. Una volta raggiunta la cifra di 500mila inoculazioni al giorno, l’importante sarà mantenere questo livello". Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, intervenuto a Sky TG24 durante "eVenti". I dati sulla vaccinazione, ha aggiunto Curcio, sono “buoni” ed entro giugno si può dire che “gli over-60 saranno vaccinati” (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

"Dati sui morti terribili"

Curcio ha commentato anche i dati quotidiani sulle vittime, che restano molto alte: “sono numeri che fanno impressione, terribili, non dobbiamo assuefarci”. E ha aggiunto: “Il nostro obiettivo sarà raggiunto se questi numeri andranno a diminuire mano a mano. Questo andrà di pari passo con la campagna vaccinale, che sta andando avanti”. Rispondendo a una domanda su quali possano essere le cause di una mortalità così elevata, Curcio ha affermato: "La percentuale di anziani in Italia è sensibilmente più alta della media europea, e questo incide", ma "dal punto di vista organizzativo vediamo una struttura emergenziale e di terapia intensiva che pur sotto forte stress sta rispondendo in maniera egregia”.