Ancona, soluzione fisiologica al posto del vaccino. Medico indagato

Un medico di base di Falconara Marittima avrebbe somministrato soluzione fisiologica invece del vaccino anti-Covid Pfizer che aveva in dotazione ad almeno una trentina di ignari pazienti che pensavano così di essere stati vaccinati (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE ).

Sul caso indaga la Squadra Mobile di Ancona, coordinata dalla Procura. Le accuse sono di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale. Perquisito lo studio del medico per acquisire documentazione. Tre pazienti si erano insospettiti dalla riluttanza al rilascio delle attestazioni di vaccinazione e da una serie di inesattezze sul tipo di vaccino inoculato e sulle date di richiamo. Da una prima disamina della documentazione e dalle testimonianze sono diversi i pazienti coinvolti e di fascia d’età diversa. Alcuni sono stati già identificati dagli inquirenti che sospettano però la presenza di ulteriori mutuati ignari di aver ricevuto una vaccinazione fittizia. A quanto pare il medico avrebbe chiesto a molti pazienti di firmare le liberatorie, non rilasciando poi la ricevuta del vaccino. Un ulteriore motivo che ha indotto alcuni dei pazienti a rivolgersi alla polizia.

La giustificazione del medico

Un elemento che la Squadra Mobile, diretta dal vice questore Carlo Pinto, sta cercando di chiarire, è come e quando siano stati utilizzati dal medico i vaccini veri in dotazione e dove siano finiti quelli risparmiati in luogo dei quali sarebbero state fatte vaccinazioni con soluzione fisiologica. Secondo fonti investigative, l'uomo avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto per accontentare i propri mutuati che lo pressavano per essere vaccinati e di non ricordare a quali di loro avesse somministrato il vero vaccino anti-Covid.