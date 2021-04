Caso Grillo, Bongiorno: "Porterò dai pm il video"

Il video in cui Beppe Grillo difende il figlio dalle accuse di stupro rischia di diventare una prova a carico dell’imputato. “Lo porterò in procura. Documenta una mentalità dell’eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono accusati. Si dice alle vittime: state attente”, ha detto a L’Aria che tira su La 7 Giulia Bongiorno, avvocato della ragazza 19enne che ha denunciato la violenza.

"Quel video è un boomerang per il figlio e gli altri ragazzi . Ha ridicolizzato i fatti, una tipica strategia difensiva: si riduce in briciole un fatto in modo tale che sembri irrilevante. Ora mi aspetto un video in cui si dirà: 'Beh, allora che sono venute a fare in Sardegna?' È una strategia che tende a sostituire i ruoli processuali: le ragazze diventano imputate", ha detto Bongiorno.

Il video di Beppe Grillo

Nel video diffuso su Facebook, che ha provocato diverse polemiche, il fondatore del Movimento 5 Stelle dice: “Voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Allora perché non li avete arrestati? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c'è stato niente perché chi viene stuprato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano. E poi c'è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c'è un grupppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande”.