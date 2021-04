Grillo, video per difendere figlio accusato di stupro: è polemica

Il fondatore del M5s è stato criticato per i toni e le dichiarazioni usate nel suo messaggio in difesa del figlio Ciro. Durissime le reazioni, anche da parte dei famigliari della ragazza coinvolta. "Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante", fanno sapere attraverso una nota. Boschi: "È vergognoso". Critica anche la pentastellata Federica Daga: "Parole gravi, io ho denunciato le violenze dopo 6 mesi" Condividi:

È polemica dopo il video pubblicato da Beppe Grillo sui social, in cui difende il figlio Ciro accusato di stupro insieme ad altri tre ragazzi. Il fondatore del M5s si interroga: “Perché non li avete arrestati? Perché vi sete resi conto che non è vero niente, non c'è stato niente, perché chi viene stuprato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano”. Ma i toni e le dichiarazioni contenute nel messaggio hanno scatenato durissime reazioni, anche da parte dei famigliari della ragazza coinvolta. "Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante", si legge in una nota dei genitori della giovane, diffusa dalla loro legale Giulia Bongiorno. Ma attacchi sono arrivati anche dal mondo politico, dalla Lega a Iv, fino al Pd.

Il caso approfondimento La risposta dei genitori della vittima Sono passati quasi due anni da quella notte del luglio 2019 quando, dopo una serata passata al Billionaire in Costa Smeralda, i quattro giovani avrebbero violentato - questa l'accusa - la 19enne milanese di origine scandinava in vacanza nel Nord Sardegna con un'amica. Concluse le indagini a novembre 2020, la Procura di Tempio Pausania, competente per il territorio della Gallura, sta per tirare le fila dell'inchiesta. A breve trasferirà gli atti al Gup del Tribunale e si conoscerà la sua scelta: richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. I legali hanno ribadito come i ragazzi si siano dichiarati innocenti "fin dall'inizio dell'inchiesta".

Le polemiche e le critiche contro Grillo approfondimento Grillo difende il figlio accusato di stupro: "Non è vero niente" Il messaggio di Grillo ha scatenato le polemiche anche nel mondo politico, con Matteo Salvini che ha twittato: "Da Grillo garantismo a giorni alterni. Il sabato Salvini è colpevole, il lunedì suo figlio è innocente". Da Iv, la capogruppo alla Camera Maria Elena Boschi non ha usato mezzi termini: "Che Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso". Nel Pd, la presidente Valentina Cuppi e la capogruppo in Senato Simona Malpezzi stigmatizzano "il frasario tipico di chi colpevolizza la vittima" e definiscono le parole di Grillo "sconcertanti". "Il video di Grillo mi ha colpito e anche il modo in cui ha minimizzato su un tema pesante come quello della presunta violenza sessuale", ha fatto sapere la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha aggiunto: "Sicuramente è una questione molto complessa e difficile, e a differenza di Grillo e del suo partito io non faccio politica su queste cose". Ma critiche arrivano anche dall'interno del M5s, con la deputata Federica Daga che spiega all'Adnkronos: "Umanamente mi dispiace per Beppe, il suo è il dolore di un padre. Quasi non riesco a commentare ciò che ha detto. Ho avuto una relazione con una persona violenta per un breve periodo e per elaborare quanto era successo ci ho messo sei mesi, poi ho denunciato".