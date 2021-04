Covid, i decessi in 24 ore tornano sotto quota 300: sono 251. I DATI

4/23

Come detto, diminuiscono i decessi in 24 ore: sono 251 (ieri 310). Il dato delle vittime in 24 ore è in calo per il secondo giorno di fila ed è sotto quota 300 dopo diversi giorni: l’ultima volta che i decessi erano stati sotto questa soglia era il 5 aprile (296). È ancora presto, comunque, per capire se anche per i decessi - il dato più lento a rispondere alle misure di contenimento - stia finalmente iniziando un trend in calo. Tanto più che, come per gli altri dati, nel weekend le registrazioni e le comunicazioni dei numeri sono più lente

La situazione in Italia: grafiche