Violenza di genere, inizia il festival “Libere di essere”

La libertà e il potere delle donne, come si sono declinati nel tempo e come si incarnano nel presente è il tema sul quale si confrontano narratrici e saggiste di diverse generazioni con l’obiettivo di definire e promuovere il cambiamento culturale e la complessità del femminile in una società che si vuole sempre più aperta e inclusiva.

Il Festival “Libere di essere”



Organizzato da D.i.Re Donne in Rete contro la violenza in collaborazione con Hero Communication con il sostegno finanziario del Dipartimento per le Pari opportunità e realizzato grazie alla coproduzione di Fondazione Musica per Roma, la produzione di Mismaonda e con la consulenza di Serena Dandini - si aprirà nel pomeriggio del 16 aprile alle ore 18.00 con il ciclo di incontri Libere di leggere. Un percorso tra i libri a cura di Maria Teresa Carbone e Chiara Veltri che sarà anticipato da una conferenza stampa di presentazione in streaming dove è prevista, fra gli altri, anche la presenza della Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.