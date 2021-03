Meteo, le previsioni di mercoledì 31 marzo

Il caldo anomalo interesserà l’Italia per tutta la settimana. Ma il picco delle temperature deve ancora arrivare: tra mercoledì 31 e giovedì 1°aprile il clima assumerà caratteristiche più vicine al mese di maggio con temperature fino a 26-27 gradi. Farà più caldo al Nord rispetto al Sud. Cambierà tutto per le festività pasquali con l’ingresso di aria più umida e fredda

Farà sempre più caldo. I valori diurni – più elevati al Nord – potrebbero toccare punte di 26-27 gradi nelle vallate alpine e l’Emilia. Tutte le zone saranno interessate da un ampio soleggiamento con 24 gradi un po’ su tutta la Pianura Padana ma anche buona parte della Toscana, in particolare Firenze (25 gradi). L’alta pressione africana avvolgerà anche il resto del Paese, sia pure con temperature meno elevate, ma che a loro volta raggiungeranno valori non inferiori ai 19-20 gradi. Sarò questo il trend di città come Napoli, Cagliari e Palermo e Bari. Questa apparente estate anticipata, non è destinata a durare a lungo, anzi si interromperà bruscamente a causa di un improvviso cedimento dell’alta pressione che sul finire della giornata di venerdì inizierà a lasciare spazio alle correnti nord atlantiche.

Le previsioni al Nord

Tempo soleggiato su tutte le regioni. Foschie notturne e al primo mattina sulla pianura Padana e le coste liguri. Massime in rialzo. Darò caldo ovunque con punte di 26 gradi in Emilia.

Le previsioni al Centro

Tanto sole su tutte le zone se escludiamo qualche annuvolamento sull’area appenninica. Temperature in rialzo con valori compresi tra 20 e 26 gradi.

Le previsioni al Sud

In prevalenza soleggiato. Nubi di poco conto tra Sicilia e Calabria. Temperature in aumento ma senza eccessi. I valori diurni si fermeranno a 20-22 gradi.