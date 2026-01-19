Offerte Sky
Aflatossine in crocchette per cani, ritirate confezioni 10 kg Radames

Ai proprietari è raccomandato di non utilizzare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere rimborso o sostituzione. Nonostante non siano stati segnalati casi di malessere nei cani, il Ministero della Salute invita alla massima prudenza e a sospendere immediatamente la somministrazione del prodotto

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo per le crocchette per cani Radames nella confezione da 10 kg, vendute nei supermercati Eurospin. Ai proprietari è raccomandato di non utilizzare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere rimborso o sostituzione. Nonostante non siano stati segnalati casi di malessere nei cani, il Ministero invita alla massima prudenza e a sospendere immediatamente la somministrazione del prodotto. L'avviso, pubblicato il 9 gennaio, riguarda il lotto 5286, prodotto da Gheda Mangimi S.r.l., risultato contaminato da aflatossina B1 oltre i limiti di legge in seguito a controlli ufficiali. Le aflatossine, tossine prodotte da alcune muffe, possono rappresentare un rischio significativo per la salute degli animali se assunte nel tempo, motivo per cui la normativa ne stabilisce soglie molto rigide. 

