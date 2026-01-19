Mollicone, imputato: "Sono innocente, non so chi abbia ucciso Serena"

"Sono innocente, non ho mai fatto del male a Serena e neanche i miei familiari. Non so chi le abbia fatto del male. Lei quel giorno non è mai venuta da me". E' quanto ha affermato nel coso di dichiarazione spontanee Marco Mottola, imputato assieme al padre e alla madre, per l'omicidio della giovane di Arce avvenuto il primo giugno del 2001. "L'ipotesi che io abbia spinto Serena contro la porta è falsa e ci sta rovinando la vita - ha aggiunto davanti ai giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma -. Di quella porta rotta all'interno della caserma dei carabinieri ho saputo solo nel marzo del 2008 e mio padre mi raccontò di averla danneggiata nel corso di una lite con mia madre".