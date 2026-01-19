Offerte Sky
Reggio Emilia, abusi su otto alunne: misura cautelare per un collaboratore scolastico

Per il 28enne i carabinieri hanno eseguito la sospensione immediata dal pubblico servizio per un anno e l'obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali

Avrebbe indotto otto alunne con meno di 14 anni a subire abusi sessuali, con contatti fisici forzati e trattenendole in luoghi isolati della scuola, per esempio nell'aula magna o negli antibagni, approfittando del ruolo di collaboratore scolastico in un istituto comprensivo della bassa reggiana. Per un 28enne, accusato di violenza sessuale, i carabinieri hanno eseguito la sospensione immediata dal pubblico servizio per un anno e l'obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali. Misure chieste dalla Procura di Reggio Emilia, disposte dal gip. L'indagine è partita da una denuncia dopo confidenze fatte dalle alunne a docenti.

