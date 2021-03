Trentino, la storia della Dad di Fiammetta conquista ABC News

Le parole del padre

approfondimento

“Noi abitiamo a Mezzolombardo” racconta il papà di Fiammetta. ”Abbiamo due malghe, a Terzolas e a Dimaro, per dividere le capre che fanno il latte da quelle che non lo fanno”. E in mezzo a tutto questo Fiammetta segue le sue lezioni come tutti i suoi compagni. “I problemi logistici li risolviamo grazie all'hotspot del telefonino” ha spiegato l’uomo con il pragmatismo tipico delle genti di montagna. “Per fortuna la connessione è buona in val di Sole". Fiammetta vive con straordinaria capacità di adattamento questo momento di lontananza dalla scuola: "Riesce a studiare con le maestre tramite il monitor del computer. E, quando serve, mi aiuta con gli animali – continua il padre. In fondo, sono due strumenti di apprendimento molto diversi tra loro ma entrambi molto utili per la crescita di una bambina".