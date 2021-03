Covid, Sardegna zona arancione da lunedì 22 marzo

In giornata 134 nuovi casi e 2 decessi

In giornata, la Sardegna ha registrato 134 nuovi casi di contagio da coronavirus e 2 decessi. "C'è qualche regione che rischia di cambiare colore però aspetto che si pronunci la cabina di regia - aveva preannunciato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervistato da Un giorno da pecora su Rai Radio 1 - Se so quali saranno? Guardando i dati lo intuisco ma aspetto a dirlo per correttezza". Alla domanda se la Sardegna sarebbe rimasta in zona bianca, Sileri aveva risposto: "Ha dei numeri in peggioramento però non so, aspetterei la cabina di regia". Ma all'ulteriore tentativo di Geppi Cucciari di porre la domanda, Sileri aveva storto la bocca e scosso la testa in segno di no.

La Maddalena bianca per un weekend

È uscita invece dalla zona rossa, alle 14 del 19 marzo, il comune di La Maddalena, che passerà dunque almeno un weekend in zona bianca prima di tornare in arancione come il resto dell'Isola. Ad annunciarlo è stato il sindaco Fabio Lai, con un video postato sulla sua pagina Facebook: "Al momento ci sono nel territorio comunale 78 positivi, tutti tracciati e in quarantena, i guariti sono 21, i ricoverati 4 e i nuovi casi 11", ha riferito Lai per spiegare che "sono dati che ci portano sotto l'indice previsto per la zona rossa". La fine delle restrizioni, tuttavia, non è un "liberi tutti", come avverte il sindaco. Restano in zona rossa altri due Comuni, Sarroch e Sindia.