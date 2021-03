Meteo, le previsioni di lunedì 15 marzo

E’ allerta per vento forte su quasi tutto il Paese. Si tratta di un Maestrale impetuoso che interesserà l’Italia anche nei prossimi giorni. Da lunedì l’area più interessata sarà quella tirrenica e il Sud. Nel frattempo una perturbazione farà ingresso al Nord determinando tempo molto instabile. Questa situazione sarà il preludio di un cambiamento molto importante atteso per giovedì: l’ingresso di aria molto fredda e neve fino in pianura