Maria Elena Boschi denuncia uno stalker che la perseguita

La capogruppo di Italia Viva, riporta Il Messaggero, si è presentata in Procura a Roma ed è stata poi ascoltata dalla polizia giudiziaria sulla base della legge sulla violenza di genere. Il molestatore non è ancora stato identificato. Già nel 2017 un uomo era stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex ministra

Mail, telefonate, attacchi sul suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi Maria Elena Boschi si è presentata in Procura a Roma per denunciare uno stalker, poi è stata ascoltata dalla polizia giudiziaria come prevede la legge sulla violenza di genere. Lo riporta Il Messaggero. Non è la prima volta che la capogruppo di Italia Viva è vittima di un molestatore: nel 2017 un uomo era stato condannato dopo averla ripetutamente perseguitata con più di mille messaggi in pochi mesi.