Coppia uccisa a Bolzano, sorella Benno: "Non credo a suo pentimento"

"Non credo ad un sentimento di pentimento da parte di Benno e ci vuole ben poco a capire che la sua confessione, resa immediatamente dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una delle sue due vittime , che presentava ovvi segni di violenza, fosse a quel punto un passo dovuto al quadro indiziario a suo carico e non 'l'effetto di una dissoluzione, o schianto, di tutte le difese di negazione e di rimozione, attuate nelle settimane successive al fatti'". Lo scrive la sorella Madè Neumair in una lettera inviata dal suo avvocato alla stampa.

La notizia della confessione

“La notizia della confessione di Benno mi ha raggiunta attraverso la stampa” scrive ancora la donna. “In questo momento per me rappresenta semplicemente un'ulteriore svolta che forse faciliterà il nostro percorso in quello che fino a ieri vedevo dinanzi a me come un processo puramente indiziario", scrive la figlia di Peter Neumair e Laura Perselli. Secondo Madè Neumair, "l'indicibile fatto che Benno Neumair abbia ucciso a sangue freddo la mia mamma e il mio papà la sera del 4 gennaio, per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 6 gennaio, come sanno gli inquirenti e le persone a me più care".