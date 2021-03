Stalkerware, in Italia boom di app per spiare il partner

Il recente rapporto di Kaspersky (società leader mondiale nella tecnologia per la sicurezza informatica) “The State of Stalkerware 2020” rivela che nel corso dell’ultimo anno gli utenti colpiti dal fenomeno delle app per cellulare installate all’insaputa del possessore che sono in grado di “spiare” la persona (soprattutto nei suoi spostamenti) sono stati nel mondo circa 53.870, solo il 20% in meno rispetto all’anno precedente quando eravamo più liberi di muoverci, senza le limitazioni legate alla pandemia da Covid. L’Italia si è aggiudicata l’ottavo posto nella classifica mondiale, il secondo in quella dei paesi europei, proprio come l’anno precedente.

Come verificare la presenza di stalkerware su un dispositivo

Stando alle raccomandazioni di Kaspersky, bisogna procedere in questo modo: innanzitutto controllare le autorizzazioni concesse alle app installate: le applicazioni stalkerware possono nascondersi dietro falsi nomi e avere accesso a messaggi, chiamate, posizione e altre attività personali. Per esempio, un'applicazione con il nome "Wi-Fi" che ha accesso alla geolocalizzazione è potenzialmente sospetta. Poi bisogna disinstallare le app che non vengono più utilizzate e controllare le impostazioni di download da "fonti sconosciute" sui dispositivi Android. Se questa funzione risultasse abilitata, una terza persona potrebbe aver installato un software indesiderato. Un’altra precauzione è controllare la cronologia del browser. Per scaricare gli stalkerware, il persecutore dovrà visitare alcune pagine web sconosciute all'utente colpito. Se non risulta presente alcuna cronologia, il perpetratore potrebbe averla cancellata.