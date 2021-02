9/24 ©Fotogramma

ALTO ADIGE - In Alto Adige, dove fino al 28 febbraio vige un lockdown duro, sono emersi nei giorni scorsi 6 nuovi casi di variante sudafricana nei comuni di Lana, San Martino in Passiria e Malles. Tre di questi sono correlati ai casi già individuati nei giorni precedenti. L’obbligo di test in entrata e in uscita dai Comuni inizialmente interessati (Merano, Rifiano, Moso in Passiria e San Pancrazio) sarà ora esteso - a causa della vicinanza con i Comuni di Caines e San Leonardo in Passiria - all'intera val Passiria e ai Comuni di Lana e Malles Venosta