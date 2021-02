1/8 ©Ansa

Sono circa 200 le bare trascinate via da una frana e in parte finite in mare a Camogli (Genova) dopo che è crollata una porzione del cimitero che si trova sulla linea di costa della località turistica, a circa 50 metri sul livello del mare

Bolzano, frana sull'albergo Eberle. Edificio semi crollato, era chiuso per Covid