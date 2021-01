Bolzano, frana sull'albergo Eberle. Era chiuso per covid

Sul luogo sono intervenute le squadre di soccorso. La struttura, che si trova sui pendii del Monte Tondo, non era operativa per via dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. Al momento si escludono vittime. In salvo la famiglia dei proprietari

Frana sull'albergo Eberle a Bolzano. La struttura, che era chiusa per via delle norme anti-covid in Alto Adige, è parzialmente crollata: i massi hanno distrutto la terrazza e il salone, mentre la zona del ristorante e del bar non sono state danneggiate. All'interno c'erano sette persone. In salvo la famiglia Zisser, proprietaria dell'hotel. Per il momento, si escludono vittime. Sul luogo sono intervenute le squadre di soccorso. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. Nelle scorse settimane, nella zona, si sono registrate abbondanti precipitazioni. Da alcune settimane, inoltre, le passeggiate di Sant'Osvaldo, che terminano vicino all'albergo, erano state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni.