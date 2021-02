Vaccini Covid, dopo l'ok americano Moderna chiede più dosi in fiale

Il fine è quello di "massimizzare le risorse e le opportunità di fornire più dosi in ogni mercato", ha spiegato l'azienda farmaceutica Usa. I funzionari federali attendono ora che presenti dati che dimostrino che la variazione non comprometterebbe la qualità e l'efficacia

L'azienda farmaceutica americana Moderna ha chiesto l'autorizzazione alle autorità di regolamentazione nel mondo per inserire il 50% in più di vaccino anti-Covid in ogni fiala (LE ULTIME NOTIZIE SUL VIRUS). Moderna ha diffuso un comunicato dopo la notizia che la Food and Drug Administration (Fda), l'equivalente statunitense dell'Ema, ha dato l'ok ad aumentare i livelli di ciascuna fiala del 40%.

Da 10 a 15 dosi per fiala

"Al fine di massimizzare le risorse e le opportunita' di fornire piu' dosi in ogni mercato, Moderna ha proposto di riempire le fiale con un massimo di 15 dosi di vaccino rispetto alle 10 dosi precedenti", ha spiegato un portavoce. "Qualsiasi modifica sarebbe soggetta all'approvazione finale delle varie autorità di regolamentazione. Si prevede che l'attuazione di tali modifiche sarà completata in un periodo di circa due o tre mesi", ha spiegato. I funzionari federali attendono ora che Moderna presenti dati che dimostrino che la variazione non comprometterebbe la qualità e l'efficacia del vaccino.