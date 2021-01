17/22 ©Ansa

In Puglia ci sono stati 26 decessi per Covid-19, mentre 11.524 test eseguiti sono stati registrati 1.275 nuovi casi positivi (con una incidenza dell'11,06%): 478 sono in provincia di Bari, 294 in provincia di Foggia, 207 in provincia di Taranto, 138 in provincia di Lecce, 92 nella provincia BAT, 63 in provincia di Brindisi, 4 residenti fuori regione