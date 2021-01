Vaccino, regioni si preparano a fase 2 ma mancano certezze su dosi

Tra mancanza di dosi per concludere la prima fase delle vaccinazioni anticovid e l’attesa di indicazioni chiare a livello centrale su come muoversi, le regioni, in ordine sparso si organizzano per non farsi trovare impreparate nel momento in cui si potrà allargare la platea delle persone da vaccinare.

Priorità ad anziani e personale scolastico

Anche se alcune regioni fanno già ipotesi su quando potrà iniziare la fase 2 della somministrazione, tutto dipenderà dalla disponibilità delle dosi che al momento non è ancora nota. In linea di massima i primi ad essere vaccinati saranno gli ultraottantenni e a seguire, scalando in base all’età, la precedenza sarà data a chi soffre di altre patologie e potrebbe avere gravi complicanze dal Covid. In Puglia -ma non solo- avrà una corsia preferenziale “tutto il personale scolastico, con precedenza stabilita in funzione delle situazioni di rischio” in modo da tornare a consentire il più presto possibile il funzionamento delle scuole a pieno regime.

Nel Lazio prenotazioni aperte dal 25 gennaio

Nel Lazio gli ultraottantenni si potranno prenotare già a partire dal 25 gennaio sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid). La somministrazione dei vaccini è stata annunciata a partire dal primo febbraio, Al momento però non ci sono certezze sulla disponibilità delle dosi ed è quindi difficile fare previsioni sullo svolgimento e sui tempi della fase 2.