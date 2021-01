Covid, De Luca: "Fornitura dimezzata di vaccini, è inaccettabile"

Così il presidente della Regione Campania: "Siamo pronti, in caso contrario, a tutelarci in ogni sede"

"Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che le forniture di vaccini prevista per la Campania il 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile", così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - MAPPE E GRAFICI)



"Ci tuteleremo in ogni sede"

Poi, De Luca ha proseguito: "Invito il commissario Arcuri a procedere sulla base di una linea di equità e oggettività assoluta, a tutela dei nostri concittadini e nel rispetto di uno sforzo organizzativo enorme compiuto dalla Regione Campania, e che non può essere vanificato. Siamo pronti, in caso contrario, a tutelarci in ogni sede". Inoltre, "è indispensabile garantire il completamento dei richiami per i primi vaccinati".