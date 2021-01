Covid, in calo ricoveri ordinari e pazienti in terapia intensiva

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 15 gennaio, sono stati rilevati 16.146 nuovi casi. È il primo giorno in cui vengono conteggiati anche i test antigenici rapidi, i tamponi effettuati sono in totale 273.506. La percentuale dei positivi scende al 5,9% ma l'incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è del 9,6%. In 24 ore i morti sono 477, le terapie intensive sono 2.522, con 156 ingressi nelle ultime 24 ore